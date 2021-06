Polizei sucht mit Fahndungsfoto : Unbekannter klaut Portemonnaie aus Pizzeria in Hennef

Unbekannter klaut Portemonnaie aus Pizzeria in Hennef

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in einer Pizzeria. (Symbolfoto) Foto: Arno Burgi/Archiv

Hennef Ein Unbekannter hat im vergangenen Februar eine Pizzeria in Hennef bestohlen. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto des Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Nachdem ein Unbekannter im Februar eine Pizzeria in Hennef-Uckerath ausgeraubt hat, sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Verdächtigen. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger die Pizzeria am Freitag, 12. Februar, gegen 13.30 Uhr durch die unverschlossene Eingangstür und entwendete eine schwarze Geldbörse aus einer Schublade hinter der Theke. Dann verließ er die Gaststätte wieder in unbekannte Richtung.