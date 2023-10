Ombudsleute in Hennef Ehrenamtler unterstützen Geflüchtete aus der Ukraine

Krieg, Not und Flucht musste Hennefs neue Ombudsfrau Tatjana Andrusik als Kind am eigenen Leib erfahren. Sie war neun Jahre alt, als 1992 in ihrer Heimat Moldawien ein Krieg ausbrach. „Ich weiß, was das bedeutet“, sagt die heute 40-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Familie in die Ukraine floh. „Wir kamen damals zunächst bei Verwandten und später in einer Notwohnung unter", erinnert sie sich. Zwar wurde sie in Moldawien geboren, ihre Mutter ist allerdings gebürtige Ukrainerin. Andrusiks Großvater, ebenfalls gebürtiger Ukrainer, bekleidete eine hohe Position in der Armee und lernte während seiner Dienstzeit die gesamte Sowjetunion kennen. „Moldawien hatte ihm besonders gut gefallen, darum wollte er dort auch mit seiner Familie leben“, erinnert sich Andrusik, die bereits in der Schule Russisch lernte und 1998 nach Deutschland kam.