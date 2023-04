Mobilfunkgeschäft in Hennef Männer brechen in Geschäft ein und fliehen in dunklem Auto

In der Nacht zu Freitag sind drei noch unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft an der Frankfurter Straße in Hennef eingebrochen. Gegen 3.45 Uhr wurde ein Nachbar des Ladens durch verdächtige Geräusche geweckt, wie die Polizei mitteilte. Der Anwohner konnte beobachten, wie die Einbrecher die Scheibe des Geschäfts einschlugen, den Verkaufsraum durchsuchten und anschließend in einem dunklen Auto in Richtung Siegburg flohen.