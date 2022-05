Bargeld gestohlen : Unbekannte brechen Eier- und Milchautomaten in Hennef auf

Hennef In der Nacht zu Dienstag wurden in Hennef zwei Automaten von einem Selbstbedienungsladen aufgebrochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Nacht zu Dienstag sind in Hennef zwei Automaten in einem Selbstbedienungsladen in der Straße „Zum Haus Attenbach“ aufgebrochen worden. In dem frei zugänglichen Laden stehen drei Automaten, einer für Eier, einer für Milch und einer für Eis. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei 300 Euro in Münzgeld entwendet. Den Eisautomaten haben die mutmaßlichen Täter nicht aufgebrochen, wahrscheinlich weil dort ausschließlich per Kartenzahlung bezahlt werden kann.