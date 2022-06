Fälle in Hennef : Täter brachen in Wohnung ein und legten Feuer in Haus

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Hennef Während sie im März im Urlaub waren, wurde bei Bewohnern aus Hennef in die Wohnung eingebrochen. Zwei Tage später legten die Täter noch ein Feuer in dem Haus. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst.



Böse Überraschung für Urlauber aus Hennef: Während ihrer Abwesenheit im März ist in ihre Wohnung eingebrochen worden, die Täter hatten unter anderem Schmuck und ein Auto gestohlen. Zwei Tage später legten Unbekannte im Keller des Hauses Feuer, bei dem hoher Sachschaden entstand. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen, die für beide Taten verantwortlich sein sollen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen Unbekannte zwischen dem 12. und 14. März in eine Wohnung in Hennef-Weingartsgasse ein, während die Bewohner im Urlaub waren. Geklaut wurden Schmuck, Elektronik, eine Zigarrensammlung und ein Opel-Kleinwagen. Das Auto fand die Polizei kurze Zeit später in Hennef-Geistingen. Doch damit nicht genug. Nur wenige Tage später brachen die Täter erneut in das Haus ein und legten einen Brand im Keller, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand.

Einer der beiden Männer, den die Polizei als Verdächtigen ermittelt hat, ist ein 34-Jähriger aus Köln. Dieser war festgenommen worden, weil er mehrere bewaffnete Raubüberfälle begangen haben soll, darunter auf einen Supermarkt in Troisdorf-Spich. Bei ihm fanden die Ermittler Diebesgut aus einem Einbruch in ein Altenheim in Sankt Augustin und eine Schatulle mit Zigarren, die dem Einbruch in Hennef zuzuordnen war. Der Mann gestand den Wohnungseinbruch und die Brandlegung, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach weiteren Ermittlungen konnte auch der zweite Tatverdächtige identifiziert werden. Ein 41-jähriger Mann aus Hennef, welcher die Taten mit dem Kölner zusammen begangen haben soll. In seinem Keller in Hennef wurde weiteres Diebesgut und eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Nach seiner Festnahme an diesem Montag sitzt auch er in Untersuchungshaft.

(ga)