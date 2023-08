Mitfahr-App in Hennef Eine App soll für weniger Autos auf Hennefs Straßen sorgen

Den Pendelverkehr optimieren, die Mobilität umweltfreundlicher gestalten, das Autofahren und somit die Verkehrsbelastung in Hennef reduzieren und schließlich die blau angestrichenen Mitfahrbänke wie die im Hennefer Zentrum, in Allner oder in Eulenberg sichtbarer und attraktiver machen – all das sind die Ziele, die Bürgermeister Mario Dahm mit der Einführung der Mitfahr-App „Kommuter“ verbindet. „Wer sich in Hennef umschaut, bemerkt schnell, dass Autos selten voll besetzt sind“, sagt Dahm, der am Freitag die neue App gemeinsam mit der städtischen Klimaschutzmanagerin Annette Flintermann sowie Jens Nowak, Vorsitzender des Heimatvereins Happerschoß, und dem App-Entwickler Martin Stein von der Firma „open.INC GmbH“ auf der blauen Mitfahrbank am Talsperrenweg in Happerschoß präsentierte. „Mit einer solchen Mitfahr-App können die Fahrzeuge viel effizienter genutzt werden“, so Dahm.