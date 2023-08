Bahnhof Hennef Siegbogen Jugendliche werfen Einkaufswagen vor schnell fahrenden Zug

Hennef · Lebensgefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Hennef: Jugendliche haben am Mittwoch am Bahnhof Hennef Siegbogen einen Einkaufswagen auf die Gleise geworfen. Ein Zug konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen.

18.08.2023, 09:15 Uhr

Der Zugkollidierte bei Tempo 100 mit dem Einkaufswagen am Bahnhof Hennef Siegbogen Foto: Bundespolizei





Eine Gruppe Jugendlicher hat mit einer Aktion am Bahnhof Hennef Siegbogen das Leben eines Lokführers gefährdet. Die bislang unbekannten Täter hatten am Mittwoch gegen 0.30 Uhr einen Einkaufswagen auf die Bahnstrecke geworfen, wie die Polizei berichtet. Ein Lokführer habe den Gegenstand gesehen und direkt eine Schnellbremsung eingeleitet. Den Zusammenstoß mit dem Einkaufswagen konnte er trotzdem nicht verhindern. Nach Angaben der Bundespolizei fuhr der Zug mit Tempo 100 über den metallenen Wagen. Der Lokführer blieb demnach unverletzt. Am Zug seien allerdings Beschädigungen entstanden, weswegen er in eine Werkstatt gefahren werden musste. Angaben zur Schadenshöhe lagen der Polizei noch nicht. Weil es sich um eine Leerfahrt gehandelt habe, seien keine weiteren Fahrgäste Opfer des gefährlichen Eingriffs geworden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen, die hilfreiche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden oder die kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6 88 000 anrufen.

