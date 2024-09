Inklusion im Rhein-Sieg-Kreis Ein Stammtisch für Menschen mit und ohne Behinderung

Seit März hält Nicola Gaebel ihren Arbeitsvertrag in den Händen: Sie arbeitet in Goldis Stadtcafé in der Hennefer Innenstadt und verdient ihr erstes eigenes Geld. Damit ist die 21-Jährige einen weiteren wichtigen Schritt gegangen. Einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden, war für die junge Frau aus Sankt Augustin nicht selbstverständlich. Der bringt für sie, die das Down-Syndrom hat, allerdings auch die nächste Herausforderung mit sich, wie ihre Mutter Gabriele Gaebel sagt. „Das Leben mit Kindern mit Behinderung stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen.“ Deswegen hat sie zusammen mit anderen Eltern einen inklusiven Stammtisch initiiert – zum Austausch, um Wünsche zu äußern, und um gemeinsam Lösungen zu finden.