Ganztagsbetreuung an Hennefer Schulen Hennefer Eltern kämpfen für mehr OGS-Plätze

Hennef · Die 1055 Plätze in der Offenen Ganztagsbetreuung an den sieben Grundschulen der Stadt Hennef reichen nicht aus: Für das kommende Schuljahr stehen 107 Kinder ohne Platz da, was viele Eltern vor große Probleme stellt. Das wollen sie so nicht hinnehmen.

20.05.2023, 13:04 Uhr

In Hennef haben viele Eltern keinen OGS-Platz für ihr Kind im kommenden Schuljahr bekommen. An der Hanftalschule ist die Not am größten. Foto: Nadine Quadt

Von Nadine Quadt Redakteurin Siegburg

Eigentlich ist der erste Schultag ein Grund zur Freude, für die Erstklässler wie für ihre Familien. Eine Nachricht der Stadt hat indes die Vorfreude vieler Hennefer Eltern getrübt: Bei der Vergabe der OGS-Plätze sind insgesamt 107 Kinder leer ausgegangen. Darunter auch der Sohn von Catherina und Stephan Baitzel. „Das war wie ein böses Erwachen“, sagt Catherina Baitzel. Für die Mutter zweier Kinder bedeutet das vermutlich, dass sie nach den Sommerferien ihrem Job in Köln nicht mehr nachgehen kann. In ihrer Not haben sie und ihr Mann eine Online-Petition, in der sie kurzfristige Lösungen von der Stadt fordern, gestartet – und binnen weniger Tage 950 Unterstützer gefunden.