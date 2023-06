Kinderbetreuung in Hennef Kita-Beiträge sollen nur für das laufende Jahr nicht erhöht werden

Es ist ein formaler Fehler, allerdings mit Konsequenzen, denn eine Aussetzung der Kitabeitragserhöhung für die kommenden drei Jahre wird es in Hennef wahrscheinlich so nicht geben. Noch Ende Februar hatte der Jugendhilfeausschuss einstimmig beschlossen, auf die in diesem Jahr am 1. August anstehende turnusmäßige Erhöhung der Kita-und Kindertagespflegebeiträge um fünf Prozent zu Beginn des neuen Kita-Jahres zu verzichten. Dieser Beschluss wurde allerdings von der Kommunalaufsicht beanstandet. Begründung: „Entscheidungen über Elternbeiträge und die dazugehörige Satzung sind vom Rat zu treffen. Eine diesbezügliche Entscheidungsbefugnis des Jugendhilfeausschusses erschließt sich nicht“, heißt es in einem Schreiben der Behörde.