Am Hennefer Bahnhof : Alkoholisierte Fahrgäste greifen Busfahrer an und werfen mit Steinen

Hennef Am Samstagabend ist in Hennef ein Busfahrer von mehreren alkoholisierten Fahrgästen angegriffen worden. Zuvor war die Gruppe bereits durch ihr Verhalten aufgefallen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Am Samstagabend wurde ein 32-jähriger Busfahrer von einer Gruppe alkoholisierter Fahrgäste angegriffen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die drei Männer und eine Frau waren davor schon wegen ihrer lautstarken Ausdrucksweise aufgefallen. Kurz vor der Haltestelle Hennef Bahnhof musste der Busfahrer stark bremsen, womit die Tatverdächtigen nicht gerechnet hatten.

An der Haltestelle angekommen, entbrannte zwischen der Gruppe und dem Busfahrer ein Streit über das Bremsmanöver. Aus der verbalen Auseinandersetzung heraus schlug eine Person aus der Gruppe mit dem buseigenen Besen solange auf den Busfahrer ein, bis der Stiel zerbrach. Als die Gruppe den Bus verließ, warfen sie zudem mit Steinen und Müll in Richtung des Busfahrers. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Taxistands am Bahnhof.