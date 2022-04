Masche mit Schockanruf : Betrüger erbeuten 20.000 Euro von 94-Jähriger in Hennef

Hennef Durch einen Schockanruf hat eine 94-jährige Dame in Hennef mehrere Tausend Euro verloren. Ein Mann hatte das Geld bei ihr in der Wohnung abgeholt.

Eine 94-jährige Frau aus Hennef ist am Mittwoch um 20.000 Euro betrogen worden. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, holte ein Mann bei der Dame in Hennef das Geld ab. Zuvor meldete sich bei ihr am Vormittag ein Mann und gab an, Polizist zu sein und dass ihr Sohn und seine Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt wurden, wie die Polizei mitteilte.