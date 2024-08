Flucht von Hennef nach Berlin Falscher Pfleger überfällt 81-jährige Patientin in Wohnung

Die Ermittler fanden unter anderem mithilfe von „verdeckten Maßnahmen“ heraus, dass der Tatverdächtige höchstwahrscheinlich vorhatte, unter falschen Personalien eine Pflegestelle in Rheinland-Pfalz anzutreten. Zivilfahnder der Siegburger Polizei sowie die Bundespolizei stellten den Mann während seiner Anreise von Berlin nach Koblenz am Donnerstag, 15. August, in einem ICE und nahmen ihn fest. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten Teile der mutmaßlichen Kleidung in der Tatnacht.