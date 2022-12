Einsatz in Hennef : Feuerwehr löscht brennendes Carport

In Hennef ist am Sonntag ein Carport in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Hennef

Hennef In Hennef ist am Sonntag ein Carport in Brand geraten. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Haus überzugreifen. Die Feuerwehr war vor Ort.



In Hennef ist am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein freistehendes Carport in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, lagerten die Besitzer in dem offenen Carport Holz, als dieses aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing.

Das Feuer drohte von dem Carport auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, doch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand und auch das angrenzende Haus blieb unbeschädigt.

(ga)