Angriff in Hennef : Fünf junge Männer greifen Bahnreisenden an

Hennef In der Silvesternacht hat eine Gruppe junger Männer einen Bahnreisenden in Hennef angegriffen und verletzt. Drei Unbeteiligte eilten zur Hilfe und wurden dabei ebenfalls verletzt.

Ein 42-Jähriger aus Velbert im Kreis Mettmann ist in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr am Hennefer Bahnhof von fünf jungen Männern gezielt angegriffen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Das Opfer befand sich zunächst in der S-Bahn Richtung Hennef, in der auch besagte Fünfergruppe mitfuhr. Dort starrten die schätzungsweise 16 bis 25 Jahre alten Täter den Mann über einen längeren Zeitraum an, was dieser als Provokation verstand. Daraufhin sprach er einen der jungen Männer an, was dieser zum Anlass nahm, dem 42-Jährigen seine Mütze vom Kopf zu schlagen.