Mobilität in Hennef : Geplante Radstation wird in Hennef zum Politikum

Hennef Der Vorschlag der Hennefer Verwaltung, aus Kostengründen die Servicestation erst später in der neuen Radstation einzurichten, führt zu heftigen Diskussionen. Ein externer Fachplaner soll nun Varianten erarbeiten

Dass ein Fachausschuss in Zeiten, in denen das Corona-Infektionsgeschehen das alles beherrschende Thema ist, dreieinhalb Stunden tagt, wirkt befremdlich. Die Hennefer Politik hatte allerdings reichlich Gesprächsbedarf. Eine Stunde brauchte der Planungsausschuss allein, um sich zumindest „grundsätzlich“ für die geplante Bebauung an der Kolpingstraße/Auf dem Sand in Geistingen auszusprechen, auch wenn die CDU dadurch einen Verkehrskollaps befürchtet. In einem Wohnquartier sollen insgesamt 16 neue Wohneinheiten verteilt auf drei Doppelhäuser inklusive Tiefgarage entstehen. Noch länger geriet die Diskussion um die geplante Radstation auf dem Place Le Pecq. 80 Minuten brauchte die Politik, um sich auf ein Verfahren zu verständigen.