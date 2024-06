Wochenendhäuser in Hennef Gericht entscheidet über die Häuschen in Bülgenauel

Schmuck steht sie auf dem Damm und lädt zum Verweilen ein. Eine Bank, die vor einigen Wochen vom Baubetriebshof Hennef installiert wurde und eigentlich die Wochenendhaussiedlung in Bülgenauel durchaus aufwertet. „Die Bank ist wirklich gut angenommen worden“, sagt Claudia Jansen, deren Haus in unmittelbarer Nähe steht. Sie beschäftigt allerdings etwas anderes. Schon vor acht Jahren geriet die Siedlung in die Schlagzeilen. Die Stadt stellte damals fest, dass die Siedlung „Im Siegfeld“, die die zum Hennefer Ort Bülgenauel gehört und im Siegbogen liegt, kein Wohngebiet, sondern eine Sonderfläche für Wochenendhäuser ist. Deshalb dürfe sie nicht dauerhaft genutzt werden.