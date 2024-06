Wochenendhäuser in Hennef Gericht entscheidet über die Häuschen in Bülgenauel

Etwa 40 Häuser befinden sich außerdem in einem Hochwasserüberschwemmungsgebiet. Seit einigen Jahren beschäftigt dieses Thema nun auch die Juristen. Ende Mai schauten sich die zuständigen Richter die Situation vor Ort an, gemeinsam mit Vertretern der Stadt. Ende Juli will das das Oberverwaltungsgericht Münster entscheiden, wie es mit den Häusern in der Siedlung weitergehen soll.