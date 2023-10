„Goldis Stadtcafé“ in Hennef Inklusives Café mit Möbeln aus aller Welt

Hennef · Menschen mit Behinderung sollten sich nicht in Werkstätten verstecken müssen, findet Golmaz Jabbar Zadegan. Deshalb arbeitet in ihren beiden Cafés in Hennef und Siegburg auch Service-Personal mit Handicap. Was das für die Gäste bedeutet und was ihre Cafés besonders macht.

05.10.2023, 12:00 Uhr

Golmaz Jabbar Zadegan (r.) hat eine Kooperation mit der Niederländerin Bianca Rosmalen. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

