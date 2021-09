Innerhalb von vier Tagen : Erneute Brandstiftung auf dem Gelände der Löschgruppe Happerschoß

Hennef-Happerschoß Vor vier Tagen gab es auf dem Gelände der Löschgruppe Happerschoß in Hennef eine Brandstiftung. Nun ist es erneut zu einem Brand dort gekommen.

Nur vier Tage nach einem glimpflich verlaufenen Brand in der im Bau befindlichen Fahrzeughalle war die Löschgruppe Happerschoß der Hennefer Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag erneut von einer Brandstiftung betroffen. Gegen 1.20 Uhr wurde von mehreren Zeugen Flammenschein auf dem Grundstück des Gerätehauses bemerkt. Dieses Mal brannte ein ausgedienter Pkw, der für Rettungstechnik-Übungen neben dem Neubau abgestellt war, in voller Ausdehnung. Es handelte sich um das gleiche Fahrzeug, dessen Scheiben vor vier Tagen von Unbekannten eingeschlagen worden waren.

Durch die frühzeitige Entdeckung des Feuers konnten die alarmierten Wehrleute die Flammen löschen, bevor sie auf den hölzernen Neubau der Fahrzeughalle oder das unmittelbar benachbarte Vereinsheim des SSV Happerschoß übergreifen konnten. Auf welche Weise der Brand gelegt worden war, konnte in der Nacht nicht geklärt werden. Bezüglich des Feuers am vergangenen Wochenende wurde zwischenzeitlich bekannt, dass die angezündeten Baustoffreste im Neubau mit einem Brandbeschleuniger angefacht worden waren.

Die Brandstiftungen waren nicht die einzigen Vorfälle rund um den Hennefer Höhenort Happerschoß in den vergangenen Tagen. Eine Nacht vor dem jüngsten Feuer hatten Unbekannte Panzertape zwischen zwei gegenüberliegenden Leitpfosten der nahen Landesstraße 352 gespannt. In der Dunkelheit sei ein PKW in das Hindernis gefahren, so die Feuerwehr. Für einen Zweiradfahrer hätte ein solcher Vorfall fatale Folgen haben können. Weiterhin sei ein Speiseeis-Automat in der Dorfmitte Ziel einer Vandalismus-Attacke geworden. Hinweise auf den oder die Verursacher der verschiedenen Taten nimmt die Polizeiwache Hennef unter der Telefonnummer (02241) 54 13 521 entgegen.