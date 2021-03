Unfall in Happerschoß : 18-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Auf der Landstraße 352 bei Hennef-Happerschoß hat sich bei einem Unfall ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Foto: Christof Schmoll

Hennef Am Freitagnachmittag verletzte sich ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Lohmar bei einem Unfall auf der Landstraße 352 in Hennef schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Lohmar fuhr am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf dem wegen Sanierungsarbeiten abgesperrten Abschnitt der Landestraße 352 in Richtung Hennef. Auf Höhe der Ortschaft Happerschoß bog laut Polizeiangaben eine 38-Jährige nach links auf die Landstraße ein. Beim Abbiegen hatte sie vermutlich den Motorradfahrer übersehen.