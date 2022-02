Lebensgefährte aus Fenster gesprungen : 60-Jährige stirbt bei Hausbrand in Hennefer Ortsteil Lichtenberg

Hennef Schwer verletzt hat sich ein Mann, der am Samstag aus dem Fenster seines brennenden Hauses im Hennefer Ortsteil Lichtenberg gesprungen war. Seine Lebensgefährtin verstarb vor Ort.

Um sich aus seinem brennenden Haus zu retten, ist ein 60-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Hennef aus dem Fenster gesprungen. Wie die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mitteilt, hatten Zeugen gegen 3.50 Uhr einen Brand in der Uckerather Straße in Lichtenberg gemeldet.