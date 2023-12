Beratung über Grundsteuererhöhung Hennefer Haushaltsentwurf ist nicht genehmigungsfähig

Schon der Entwurf sieht einige Steuererhöhungen und Einsparmöglichkeiten vor. Den Hebesatz für die Gewerbesteuer will die Stadt im kommenden Jahr von 500 auf 520 Prozentpunkte erhöhen, was 1,2 Millionen Euro mehr in die Kasse bringt. Auch die Hundesteuer soll angehoben werden – bei einem Hund von derzeit 96 auf 120 Euro pro Jahr) – was ein Mehr von 89.500 Euro bringt. Die Anhebung der Vergnügungssteuer von 16 auf 20 Prozent soll zusätzliche 79.000 Euro ins Stadtsäckel spülen. Das Parken in Hennef wird im kommenden Jahr doppelt so teurer. Zahlten Autofahrer am Heilgenstädter Platz oder an der Frankfurter Straße bisher einen Euro pro Stunde, beträgt die Gebühr dort ab 2024 für 60 Minuten zwei Euro.