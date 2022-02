Sportwagen sichergestellt : Hehler und Dieb nach Einbruch in Hennef festgenommen

Die Polizei stellte den Sportwagen sicher. Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Hennef Nach einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in Hennef hat die Polizei einen mutmaßlichen Hehler in Wuppertal ausgemacht. Über diesen kam sie nun auf einen Hennefer, der die Ware gestohlen haben soll. Zudem stellten die Beamten Bargeld, Handys und ein Sportwagen sicher.



Nach einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in Hennef im vergangenen Sommer hat die Polizei vor wenigen Wochen einen mutmaßlichen Hehler in Wuppertal ausgemacht. Über diesen kam die Polizei nun die Spur eines Mannes auf Hennef, der die Ware gestohlen haben soll. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen an diesem Dienstag fest, wie die Polizei mitteilte.

Angefangen hatte die Geschichte im vergangenen Sommer: Im Juli 2021 fiel in einem Elektronikgeschäft in Hennef der Diebstahl von etwa 100 Mobiltelefonen im Wert von circa 80.000 Euro auf. Einbruchsspuren konnten damals nicht gefunden werden. Vor rund vier Wochen haben Ermittler aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit Unterstützung der Polizei Wuppertal bei einem mutmaßlichen 27-jährigen Hehler Beweismittel gesichert. Diese sollen im Zusammenhang mit einem Diebstahl von vor einem Jahr aus einem Elektronikgeschäft in Hennef stehen, wie die Polizei mitteilte.

Der nicht erwerbstätige Wuppertaler verfügte über einen erst kürzlich gekauften Elektro-Sportwagen, den er offensichtlich in bar bezahlt hatte, sowie über eine Vielzahl originalverpackter Smartphones und Tablet-Computer. Auch mehrere tausend Euro Bargeld fanden sich in einer Wohnung. Da die Herkunft des Vermögens in Höhe von circa 90.000 Euro ungeklärt ist, wurden Auto, Bargeld und die Geräte beschlagnahmt.

Spur führt in den Rhein-Sieg-Kreis zurück

Der Mann aus Wuppertal hatte im Internet einen 24-jährigen aus Hennef kennengelernt. Über verschiedene Personen hatte der Wuppertaler bei Treffen in Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf gestohlene Mobiltelefone gekauft. Im Oktober letzten Jahres wurde versucht, den Wuppertaler auszurauben.

Der Hennefer und ein bislang unbekannter 20 bis 25 Jahre alter Mittäter hatten ihn mit einer Machete bedroht, um 20.000 Euro Bargeld zu rauben. Der Hehler aus Wuppertal konnte jedoch entkommen.

Die Polizei identifizierte den polizeibekannten 24-jährigen. Der Hennefer war in der Vergangenheit bei dem Elektronikfachgeschäft als Sicherheitsmitarbeiter angestellt und hatte mutmaßlich Zugriff auf die im Sommer letzten Jahres entwendeten Smartphones.

Am Dienstag dursuchten Beamte mehrere Wohnungen in Hennef, Siegburg und Sankt Augustin. Der 24-jährige wurde in einer Wohnung in Sankt Augustin angetroffen und festgenommen. Neben Dokumenten und Mobiltelefonen wurden auf dem Balkon der Wohnung rund 700 Gramm Marihuana aufgefunden, die nach bisherigen Ermittlungen auch dem Verdächtigen zuzuordnen sind. Die Ermittlungen gegen den Hennefer und weitere Mittäter dauern an.

(ga)