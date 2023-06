Ein Haus aus Holz und Lehm Hennefer Architekt baut nachhaltige und klimaneutrale Häuser

Ein Haus aus Lehm und Holz mit Schilfplatten an den Decken steht am Berghagen in Hennef. Eine Scheune, ebenfalls aus Holz und Lehm gebaut, verdeckt einen Großteil des Wohnhauses, in dem Herbert Schmitz lebt. Der Architekt hat sich auf nachhaltiges und ökologisches Bauen spezialisiert. Um seinen Kunden direkt zu zeigen, was er baut, lebt Schmitz selbst in einem Lehm- und Holzbau – und das seit mehr als 20 Jahren. Seine Firma „Taipa“ hat er nach dem portugiesischen Wort für „Lehm“ benannt. Das erinnert ihn an sein erstes Haus, das er in Portugal als junger Mann selbst mitgebaut hat.