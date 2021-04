Unter Alkoholeinfluss : Zwei Frauen bei Unfall in Hennef schwer verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Alleinunfall in Hennef. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Hennef Am Donnerstag kam es zu einem Alleinunfall in Hennef. Dabei prallte ein Auto gegen einen Baum und zwei Frauen wurden schwer verletzt. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss.

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 8.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hennef-Hermesmühle. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, seien zwei junge Frauen aus Linz am Rhein in einem Auto auf der Straße Am Berghang unterwegs gewesen.