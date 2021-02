Investor plant 20 Millionen-Projekt : 66 neue Wohnungen für den Hennefer Norden

Hennef Die Hennefer Politik ist sich einig und gibt grünes Licht für das geplante Bauprojekt im Hennefer Norden. Das sieht auf insgesamt 6150 Quadratmeter Wohnfläche auch mindestens 22 öffentlich geförderte Wohneinheiten vor.

Insgesamt 66 neue Wohnungen, davon 22 öffentlich geförderte Wohneinheiten, sollen am Nordrand Hennefs gebaut werden. Dadurch entstehen auf einem 7200 Quadratmeter großen Grundstück, das zwischen der A560, der Kaiserstraße und der verlängerten Dickstraße liegt, insgesamt 6150 Quadratmeter Wohnfläche. „Hiervon sind insgesamt 1700 Quadratmeter für den geförderten Wohnraum vorgesehen“, sagte Clemens Wirtz, der rund 20 Millionen Euro in das Projekt investiert. Architekt Heinz Hennes präsentierte das städtebauliche Konzept dem Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen – und fand dafür in Gänze Zustimmung.