Stadtarchivar Jan Baucke Das Hennefer Stadtarchiv hat einen neuen Leiter

Dass Hennef über ein Stadtarchiv verfügt, ist laut Rupprath dem Archiv-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das 1989 in Kraft trat, aber auch dem Hennefer Heimatforscher Helmut Fischer zu verdanken. „Auf seine Anregung hin ist das Stadtarchiv schließlich eingerichtet worden.“ Mit fachlicher und finanzieller Unterstützung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) konnte das Archiv am 1. Juni 1991 in der damals frisch umgebauten Meys Fabrik an den Start gehen. Seitdem war Rupprath die „Hüterin der Hennefer Stadtgeschichte“.