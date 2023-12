Wahrzeichen zurück in Hennef Jerusalemleuchter hängt wieder in der Christuskirche

Das Austarieren macht viel Arbeit. Mit Hilfe eines Lasers versuchen Clemens Hoffmann, Lennart Wipperfürth und Lucas Hochgeschurz in der Christuskirche minutiös, die acht Stahlseile, an denen der 146 Kilogramm schwere Jerusalemleuchter hängt, so einzustellen, dass die Lasten gleich verteilt sind und das Prachtstück mit seinen 220 Zentimetern Durchmesser auf 3,5 Meter Höhe hochgezogen werden kann. Im März musste das Wahrzeichen der evangelischen Christuskirche, das 1969 zur Erweiterung des Kirchengebäudes von der Familie Horstmann gestiftet und von dem Goldschmiedeprofessor Franz Rickert (1904-1991) nach Motiven aus dem Buch der Offenbarung gestaltet wurde, abgenommen werden. Die Sicherheit an der Aufhängung war nicht mehr gewährleistet. 1993 war ein baugleicher Leuchter in der Schweinfurter Auferstehungskirche abgestürzt. Das sollte in Hennef verhindert werden.