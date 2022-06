Zeugen gesucht : Jugendliche betrinken sich und randalieren in Hennef

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hennef In Hennef haben sich am Mittwoch mehere Jugendliche betrunken und in einem Parkhaus randaliert. Außerdem stehen sie im Verdacht, das Dach eines Linienbusses beschädigt zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Hennef hat sich am Mittwochabend eine Gruppe von Jugendlichen in einem Parkhaus an der „Alten Ladestraße“ betrunken. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Jugendlichen, die zwischen 15 und 16 Jahre alt sein sollen, gegen 21 Uhr auf dem obersten Parkdeck Alkohol getrunken und gegen eine Tür getreten haben.

Passanten alarmierten die Polizei, doch die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort, als die Einsatzkräfte eintrafen. Eine Zeugin beschrieb eine der Jugendlichen aus der Gruppe als von schmaler Statur und mit kurzen, blonden Haaren.

Nur eine Stunde später, gegen 22 Uhr, meldete sich eine 55-jährige Busfahrerin in der Polizeiwache Hennef. Diese war gegen 21.20 Uhr mit ihrem Linienbus durch die „Alte Ladestraße“ gefahren, als ihr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen sei, die vom obersten Parkdeck mit Plastikflaschen nach dem Bus geworfen hätte.

Dabei wäre das Dach des Busses beschädigt worden. Da jedoch keiner der Fahrgäste verletzt wurde, setzte die 55-Jährige die Fahrt zunächst fort. Die Jugendlichen hätten dunkle Kleidung getragen und alle dunkle Haare gehabt.

Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebten sich telefonisch unter der Rufnummer 02241 541 3521 bei der Polizei zu melden.

(ga)