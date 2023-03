Einsatz in Hennef : 18-Jährige randaliert und beißt Polizistin in den Arm

Eine 18-Jährige soll einer Polizeibeamtin in den Arm gebissen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Hennef In Hennef hat die Polizei am Samstag eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Jugendliche hatte zuvor in einer Gaststätte randaliert und dann einer Polizistin in den Arm gebissen.



In Hennef hat in der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr eine 18-Jährige aus Sankt Augustin in einer Gaststätte an der Bahnhofsstraße randaliert. Die Mitarbeiter der Gaststätte sollen der Jugendlichen mehrfach untersagt haben, das Lokal zu betreten, teilte die Polizei weiter mit. Da sich die alkoholisierte Frau allerdings nicht beruhigen ließ, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei.

Die Beamten sprachen der 18-Jährigen einen Platzverweis aus, diese kam dem allerdings nicht nach. Stattdessen soll die junge Frau die Beamten beleidigt haben. Die Beamten nahmen die 18-Jährige daraufhin in Gewahrsam, auf dem Weg zum Streifenwagen soll sie sich mehrmals gewehrt und einer Polizeibeamtin gegen das Schienbein getreten haben. Als die Beamten versuchten, die junge Frau zu fesseln, soll sie weiter um sich getreten haben. Im Streifenwagen soll sie die Beamtin zudem auf sexueller Basis beleidigt und ihr in den Oberarm gebissen haben.

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,8 Promille ergab, und entnahmen ihr eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt gegen die 18-Jährige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

(ga)