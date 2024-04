Zeugen gesucht Männer rauben 17-Jährigen in Hennef gewaltsam aus

Am Ostermontag haben drei unbekannte Männer einen 17-Jährigen in Hennef angegriffen und ausgeraubt. Gegen 23.15 Uhr saß der Jugendliche im Naherholungsgebiet an der Dr.-Pagenstecher-Straße auf einer Bank, als die drei Unbekannten ihn angegriffen haben sollen, teilte die Polizei am Dienstag mit.