Mehrheitskooperation setzt sich mit Änderungsantrag durch Keine weitere Bebauungsplanung im Geistinger Niederdorf

Dass sich die Mehrheitskooperation mit ihrem Ansinnen durchsetzen konnte, freut den Geistinger Christdemokraten Gerhard Dohlen: „Mit diesem Beschluss wird die historisch gewachsene Raumenge in der Altstadt Hennefs endlich berücksichtigt“, sagte er. Zudem gehe es nicht um einen generellen Baustopp in Geistingen, sondern darum, keine weiteren Bebauungspläne für das Geistinger Niederdorf aufzustellen. „Einzelne Parzellen können doch nach wie vor auch weiterhin im Niederdorf bebaut werden“, so Dohlen. Überdies habe auch das Gutachten gezeigt, dass die Verkehrssituation in den engen Straßen des Geistinger Niederdorfs nicht unproblematisch sei. „An der Schulstraße fehlen zum Teil Bürgersteige. Eigentumsrechtliche Eingriffe, also Enteignungen, sind keine Problemlösungen, die wir anstreben, um Fußwege zu schaffen. Zudem kann man auch nicht einfach den Geistinger Friedhof dafür verkleinern“, so der Christdemokrat.