Langer Stau bei Hennef A3 nach Lkw-Unfall am Abend wieder frei

Die Sperrrungen auf der A3 bei Hennef sind aufgehoben. Bis zum frühen Abend war die Autobahn in Richtung Köln gesperrt. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle in der Höhe des Ortsteils Dambroich nach der Kollision von vier Lkw dauerten über sechs Stundne am Freitagnachmittag an. Grund war vor allem die große Menge an ausgelaufenen Betriebsstoffen. Bis zur Freigabe der Fahrbahnen war es über Stunden zu einem kilometerlangen Rückstau gekommen.