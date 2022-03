Unfall in Hennef : Lastwagen fährt in Gegenverkehr und verletzt 79-Jährige

Die 79-jährige Fahrerin dieses Autos wurde bei einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW schwer verletzt. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Hennef Ein Lastwagen ist in Hennef am Donnerstag in den Gegenverkehr gefahren und mit einem Auto kollidiert. Die 79-jährige Fahrerin des Pkw wurde schwer verletzt.



In Hennef ist am Donnerstag ein Lastwagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Die 79-jährige Autofahrerin wurde schwerverletzt in die Bonner Uniklinik gebracht. Warm der Lkw in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Am Steuer des Sattelzugs saß ein 52-Jähriger aus Gummersbach, er blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B478 in Fahrtrichtung Bröl auf Höhe der Autobahnauffahrt Bonn/Siegburg. Aufgrund der verunreinigten Fahrbahn wurde die Unfallstelle für 30 Minuten gesperrt.

(ga)