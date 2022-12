Flaschen gehen zu Bruch : Lastwagen in Hennef verliert 400 Kisten mit Getränken

Hennef In Hennef hat ein Lastwagen beim Abbiegen seine Fracht verloren. Auf einer Kreuzung ging der Inhalt von 400 Getränkekisten zu Bruch.

Würden Scherben tatsächlich Glück bringen, hätte der Fahrer eines Lastwagens in Hennef nun recht viel davon: im Gewerbegebiet an der Löhestraße auf Höhe der Frankfurter Straße verlor der Fahrer am Mittwochvormittag seine Fracht. Dabei handelte es sich um 400 Getränkekisten, deren gläserner Inhalt in großen Teilen zu Bruch ging und sich über die Straße verteilte.