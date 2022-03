Diebstahl in Hennef : Mann beraubt 77-Jährigen und stürzt auf der Flucht

Diebstahl in Hennef

Hennef In Hennef hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch einen 77-Jährigen bestohlen und ist auf der Flucht gestürzt. Er setzte seine Flucht dann auf dem Fahrrad fort und wird nun von der Polizei gesucht.

Am Mittwochnachmittag hat ein bislang unbekannter Mann einen 77-Jährigen in einem Fotogeschäft körperlich attackiert und dabei seine Geldbörse gestohlen. Auf der Flucht aus dem Geschäft kam er zu Fall und verlor dabei eine grüne Kunststofftasche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.