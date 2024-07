Festnahme in Hennef Mann landet bei Flucht mit entblößtem Hintern kopfüber im Busch

Demnach wollten Beamte der Kriminalpolizei gegen 20.30 Uhr den Beschuldigten an dessen Adresse in Hennef-Happerschoß festnehmen. Am Haus trafen die Polizisten zunächst auf zwei Frauen, die sich auffällig verhalten haben sollen. Auf Anfrage der Beamten, wo sich der Gesuchte aufhielt, widersprachen sich die beiden gegenseitig und schauten immer wieder in Richtung des Dachgeschosses des Hauses. Den Beamten fiel daraufhin eine Bewegung an einem der Fenster der Dachgeschosswohnung auf.