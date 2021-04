Fahndung der Polizei : Mann mietete Lagerhalle in Hennef zum Drogenanbau an

Mann mietete Lagerhalle in Hennef zum Drogenanbau an

Hennef Nach dem Fund einer riesigen Cannabis-Plantage in einer Lagerhalle in Hennef sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Mann, der die Halle angemietet hatte. Der Verdächtige soll zudem weitere Lagerhallen zum Drogenanbau angemietet haben.

Im November 2019 entdeckte die Polizei im Hennefer Gewerbegebiet eine riesige Cannabis-Plantage , nun suchen die Ermittler mit einem Fahndungsfoto nach einem Verdächtigen. Der Mann soll die Lagerhalle angemietet haben, um dort die Drogen anzubauen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten entdeckten vor knapp eineinhalb Jahren die Drogen-Plantage in einer Lagerhalle, knapp 2700 Pflanzen standen dort in Voller Blüte. Die Betreiber traf die Polizei jedoch nicht an. Die Beamten bauten die Pflanzen ab und vernichteten sie.