Polizei im Einsatz : Randalierer verletzt Wirtin und bedroht Gäste in Hennefer Kneipe

Hennef Gleich mehrfach ist die Polizei am Dienstagabend zu einer Kneipe nach Hennef ausgerückt. Dort randalierte ein 29-Jähriger, verletzte eine Wirtin und bedrohte und beleidigte Gäste.

Ein 29-Jähriger hat am Dienstagabend gleich mehrfach in einer Kneipe in Hennef randaliert, eine Kellnerin verletzt sowie Gäste beleidigt und sie mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann fest.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rief die Wirtin der Kneipe an der Bahnhofstraße zunächst gegen 21.15 Uhr die Polizei, weil der Mann aus Neunkirchen-Seelscheid randalierte. Als die Beamten ankamen, war der Mann bereits aus der Kneipe gegangen. Die Polizei traf ihn in der Nähe an. Zu Straftaten sei es in der Kneipe zu dem Zeitpunkt noch nicht gekommen.