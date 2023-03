Feuerwehreinsatz in Hennef : Mehrere Verletzte nach schwerem Brand in Kurscheid

Das Obergeschoss des Wohnhauses brannte vollständig aus. Foto: Ralf Klodt

Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr Hennef zu einem größeren Einsatz in Kurscheid aus. Beim Wechsel der Gasflasche einer mobilen Heizungsanlage gerieten große Teile eines Wohnhauses in Brand. Zwei der Bewohner wurden leicht verletzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr Hennef zu einem größeren Einsatz aus. In einem Wohnhaus in der Mühlenbergstraße in Kurscheid war ein Feuer ausgebrochen. Beim Wechsel einer Gasflasche für eine mobile Heizungsanlage im Obergeschoss des Hauses war offenbar ein Feuer ausgebrochen. Zwei der drei Bewohner wurden dabei leicht verletzt.

Das Wohnhaus ist durch das Feuer vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Obergeschoss ist demnach vollständig ausgebrannt und auch der Rest des Gebäudes und die Dachhaut wurden beschädigt. Die Bewohner des Hauses werden durch die Stadt Hennef anderweitig untergebracht.

(ga)