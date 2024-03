Schüler aus Hennef bei Technologie-Wettbewerb Team Sirius flitzt allen davon

Schnittig schaut der kleine Formel-1-Rennwagen aus, den Laura Kalthaus, Noah Bleifeld, Jannis Hofste, Miriam Paul und Matthias Böhmer präsentieren. Sechs Monate Arbeit steckten die fünf Elftklässler des Hennefer Gymnasiums in die Konstruktion und Entwicklung des kleinen gerade mal 55,2 Gramm schweren Flitzers im Maßstab 1:24 – und das zahlte sich aus. Bei den Landesmeisterschaften des multidisziplinären Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“, der in Hennef ausgetragen wurden, bewies das kleine Fahrzeug, wie schnell es ist. Es ließ die Konkurrenz hinter sich und sicherte seinem Team „Sirius“ die Landesmeisterschaft.