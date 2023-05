Hilfe zur Selbsthilfe aus Hennef Missionskreis engagiert sich seit 35 Jahren für Kongo und Nigeria

So fiel der Startschuss für die ehrenamtliche Hennefer Hilfsaktion mit vielen Projekten in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und in Nigeria, die schnell Früchte trugen. Innerhalb weniger Jahre entstanden alleine in der DR Kongo eine Buschklinik samt Geburtshaus, ein Waisenhaus mit über 70 Patenschaften für die Kinder sowie eine Schreiner-und Nähschule und etliche Trinkwasserbrunnen. Während des diesjährigen Pfarrfestes wird der Missionskreis am 8. Juni ab 13 Uhr nach der Fronleichnamsprozession an der Pfarrkirche Liebfrauen Hennef-Warth sein 35-jähriges Bestehen feiern.