Nach Verfolgung durch Polizei Mutmaßlicher Autodieb fällt bei Flucht in die Sieg

Hennef · In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es in der Nähe von Hennef einen kuriosen Polizeieinsatz. Die Beamten verfolgten einen mutmaßlichen Autodieb. Bei der Flucht fiel dieser in die Sieg.

20.11.2023 , 14:24 Uhr

In einem Sieg-Abschnitt nahe Hennef fiel der Verdächtige in den Fluss. Foto: Ingo Eisner





Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 31-jährigen Bonner festgenommen. Bei einer Polizeikontrolle in den Siegauen nahe Hennef hatten die Beamten ein Fahrzeug mit einem gestohlenen Kennzeichen registriert. Als die Polizei das Auto anhielt, sprangen gleich drei Insassen aus dem Auto und flohen in verschiedene Richtungen. Bei der anschließenden Verfolgung des Fahrers, der versuchte zu Fuß zu fliehen, stürzte der Verdächtige nach Polizeiangaben in die Sieg. Als der 31-Jährige wieder an Land kam, wurde er von den Beamten festgenommen. Der Polizei zufolge stand der Fahrer des Wagens wahrscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Zudem habe der Mann keinen Führerschein besessen. Er wurde anschließend im Krankenhaus behandelt. Das Auto konnte identifiziert werden. Es war als gestohlen gemeldet worden. Weitere Untersuchungen laufen.

(ga)