Gefährliche Körperverletzung in Hennef Polizei fahndet nach brutalem Angreifer

Während der Fahrt einer S-19 Richtung in Richtung Düren war der bislang Unbekannte am Bahnhof Hennef in den Zug eingestiegen. Er hatte ein Viererabteil passiert, in welchem ein Jugendlicher saß. Nach Polizeiangaben habe der junge Mann dem Jugendlichen grundlos und ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das 16-jährige Opfer habe daraufhin ein Hämatom auf der linken Gesichtshälfte erlitten.