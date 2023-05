Jugendfußball in Hennef Neue DFB-Junior-Trainer in Gesamtschule Meiersheide

Für ihre Junior-Coach-Lizenz müssen die Schüler auch außerhalb der Schule in einem Verein als Trainer tätig sein. „Hier gibt es viele Fußballvereine, schließlich ist Hennef die Stadt der tausend Dörfer“, so die Schulleiterin. Neben dem FC Hennef sind unter anderem auch der SV Eitorf, der SC Uckerath oder TuS Winterscheid beliebte Anlaufstellen für die Jungtrainer. Aber nicht alle Schüler, die die Ausbildung zum Junior-Coach angefangen haben, bekamen am Dienstag ein Zertifikat. „Fünf der Schüler haben es nicht geschafft“, sagt Müller. Sein Kollege Michael Binot, der die Jungtrainer der Jahrgangsstufe neun bei der Ausbildung begleitet, erklärt: „Häufig scheitert es an den Trainingsstunden, die die Schüler außerhalb der Schule leisten müssen.“ Da der nächste Schritt nach der Junior-Coach-Lizenz die Übungsleiter C-Lizenz sei, nehme man die Zertifizierung nicht auf die leichte Schulter. „Schließlich tragen die jungen Menschen Verantwortung“, so Wiebecke.