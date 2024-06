Nach dem Starkregen 2021 Neue Brücke über dem Rosentaler Bach in Hennef

Es ist fast auf den Tag genau drei Jahre her, aber die Hennefer haben den Abend des 4. Juni 2021 noch in lebhafter Erinnerung. Über die Siegstadt ergoss sich ein Starkregen. Besonders heftig traf er Edgoven, Teile von Geistingen und besonders Lanzenbach. Schlamm- und Wassermassen verursachten damals in Lanzenbach an etlichen Häusern immense Schäden. Kellerräume und Garagen wurden geflutet, Autos an Hauswände gespült, Mobiliar und Heizungen zerstört. Ein Krater im Boden des Campingplatzes neben der Gaststätte „Em Wingert“ war damals ein stummer Zeuge dessen, was die Kraft solcher Wassermassen anrichten kann. Auch die Fußgängerbrücke in Lanzenbach wurde 2021 ein Opfer der Fluten. Mittlerweile erinnert in Lanzenbach nichts mehr an die Naturkatastrophe, und jetzt gibt es auch wieder eine neue Brücke über den Rosentaler Bach. Bürgermeister Mario Dahm weihte sie gemeinsam mit der Bürgergemeinschaft Lanzenbach bei einem Fest ein.