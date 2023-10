Neuauflage eines Hennefer Musikfestivals Neuer Veranstaltungsort für das Musikfestival Söven-Rock gefunden

Hennef/Königswinter · Seit der Schließung des Sövener Hofs in Hennef fehlt dem Musikfestival Söven Rock der Veranstaltungsort. Jetzt ist im Industriegebiet Wingertsbitze in Königswinter-Oberpleis ein neuer Spielort in Sicht: Das M7, in dem Rainer Queck die Musik spielt, zu der die Baby-Boomer tanzen.

18.10.2023, 07:00 Uhr

Rainer Queck ist mit Leib und Seele Rockmusikfan und DJ. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

