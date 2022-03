Zukunftsmusik in Hennef : Planer legen Machbarkeitsstudie zu Kulturrathaus vor

Mehr Platz braucht neben dem Hennefer Stadtarchiv, das der Beigeordnete Martin Herkt begutachtet, auch die Stadtbibliothek. Foto: Ingo Eisner

Hennef Das Projekt liegt aus finanziellen Gründen vorerst auf Eis. Trotzdem präsentierten Planer mit dem Ergebnis ihrer Machbarkeitsstudie, wie ein neues Hennefer Kulturzentrum aussehen könnte.



Von Ingo Eisner

Die Pläne sind nicht neu: Seit Jahren schon plant die Stadt Hennef, ihre in der Meys Fabrik residierende Stadtbibliothek und das Stadtarchiv zu vergrößern. Letzteres bewahrt tausende Akten und Dokumente und mehr als 10.000 Fotos derzeit auf gerade mal 200 Quadratmetern auf. Auch die Stadtbibliothek mit ihren 34.000 Medieneinheiten platzt aus allen Nähten. Mit 60.000 Besuchern im Jahr ist sie auch ein Anziehungspunkt in Hennef. Deshalb hatte die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um zu prüfen, wie das Raumproblem gelöst und ein Kulturrathaus geschaffen werden kann. Die präsentierten die Stadtplaner Jörg Neubig und Simon Hubacher jüngst den Mitgliedern des Planungsausschusses. Auch, wenn das Postgebäude als möglicher Standort inzwischen weggefallen ist und der Stadt aktuell das Geld für eine Erweiterung in der Meys Fabrik fehlt.

„Es ist unrealistisch davon auszugehen, dass in dieser Legislaturperiode das Thema überhaupt finanzierbar ist“, ließ die Mehrheitskooperation aus CDU, FDP und Unabhängigen bereits im November mit Blick auf das geplante Kulturzentrum wissen. Sie hatte beantragt, die weiteren Planungen zu stoppen. Dem kam die Verwaltung nach und zog zudem die Anmeldung des Projektes bei der Regionale 2025 zurück. Zum einen, weil das Post-Areal neben dem Rathaus an der Frankfurter Straße zwischenzeitlich verkauft wurde und der Stadt nicht mehr als Option zur Verfügung steht. Zum anderen, weil das Projekt wohl in den kommenden drei Jahren nicht umgesetzt werden kann.

Da die Machbarkeitsstudie bis auf die Öffentlichkeitsbeteiligung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, aber bereits erstellt war, präsentierten Neubig und Hubacher dem Planungsausschuss trotzdem ihre Ergebnisse. Sie skizzierten Varianten, die eine Einrichtung eines Kulturzentrums in der Meys Fabrik zu gegebener Zeit ermöglichen könnten. Laut den Planern liegt der eigentliche Raumbedarf der Stadtbibliothek bei 2850 und der des Stadtarchivs bei 1450 Quadratmetern. Bei einer „abgespeckten“ Variante könnte die Bibliothek zumindest von derzeit 520 auf 1950 Quadratmeter und das Archiv von 200 auf 1050 Quadratmeter erweitert werden. Zusätzlich würde bei dieser Variante Platz für eine adäquate Ausstellung mit Exponaten zur Hennefer Stadtgeschichte, für einen gemeinsam nutzbaren Veranstaltungsraum und für den von der Verwaltung benötigten Platz geschaffen werden.

Um diese Variante in die Tat umzusetzen, könnte nach den Plänen von Neubig und Hubacher ein Anbau auf dem derzeitigen Parkplatz der Feuerwehr entstehen. Zudem könnte die Stadt über die Möglichkeit nachdenken, das sogenannte Kutscherhaus und die Villa neben der Meys Fabrik zu erwerben. „Mit dieser Variante würde ein geschlossenes Ensemble entstehen“, sagte Jörg Neubig.

Feuerwehr muss umziehen

Das alles ist allerdings Zukunftsmusik. Dass die Pläne erst später umgesetzt werden können, liegt nicht nur an den fehlenden finanziellen Mitteln. Die ebenfalls in der Meys Fabrik untergebrachte Feuerwehr muss umgezogen sein, damit sich an dieser Stelle ein solches Kulturzentrum verwirklichen lässt. „Wann der Umzug ansteht, weiß ich derzeit nicht“, sagte der Hennefer Feuerwehrchef Markus Henkel.

Die Variante „Post“, die Neubig und Hubacher auch kurz präsentierten, fällt nun zwar weg. Die Stadt will sich aber für die Zukunft dennoch eine weitere Prüfung des Standortes vorbehalten. „Dass wir die Post vor vielen Jahren verkauft haben, war der größte Fehler“, sagte Michael Marx (FDP). „Leider fehlen aber auch für die Variante in der Meys Fabrik derzeit die finanziellen Mittel“. Im Hinblick darauf, dass das Kulturzentrum erst in einigen Jahren umgesetzt werden kann, wird die Stadt an den Plänen, die dank der Machbarkeitsstudie nun konkreter sind, weiter festhalten. „Mir geht es um ein starkes und angemessenes Kulturzentrum in der Innenstadt, wo wir die Raumbedarfe unserer Einrichtungen und die berechtigten kulturellen Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger befriedigen können“, sagte Kulturamtsleiter Dominique Müller-Grote.