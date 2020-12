Diebstähle in Hennef : Polizei fahndet nach Taschendieben

Hennef Bereits im Juli haben in Hennef bandenmäßige Diebstähle in mehreren Discountern stattgefunden. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach den Tätern.

In Hennef haben zwischen dem 15. und 17. Juli in mehreren Discountern Diebstähle stattgefunden. Dabei stahlen die Tatverdächtigen in einem Aldi im Hennefer Stadtgebiet sowie in einem weiten Aldi und einem Lidl-Markt in Hennef-Uckerath Geldbörsen. Mit einer Debitkarte, die sich in den gestohlenen Geldbörsen befand, versuchten die Tatverdächtigen an einem Geldautomaten am Rewe-Markt in Hennef-Stadt Geld abzuheben.